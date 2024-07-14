Поезда ВСМ Москва-Петербург будут делать четыре остановки в столице

«Планируется, что по территории города у поезда будет несколько остановок: первая, это понятно, Ленинградский вокзал, вторая — "Рижская", третья — "Петровско-Разумовская" и четвертая — "Зеленоград», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва-24»

Путь до Зеленограда из центра Москвы по ВСМ будет занимать около 14 минут, а до Твери — 39 минут.

«Уникальность проекта в том, что помимо нужных очень технологий, которые появляются с развитием ВСМ, еще и все инвестиции, которые делаются в проект, они все экономически эффективные и окупаемые», — добавил заместитель мэра.