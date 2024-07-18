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Транспорт

Правда, что в центре Петербурга нет места для велодорожек? Нужна ли отдельная инфраструктура для электросамокатов? Отвечают эксперты

Власти считают: реализовать отдельную инфраструктуру исключительно для средств индивидуальной мобильности (СИМ) достаточно сложно. Согласно ПДД, для движения электросамокатов в приоритете велосипедные полосы и велопешеходные дорожки. При этом в Петербурге функционирует свыше 140 километров велодорожек, но как таковой связной сети до сих пор нет. «Собака.ru» обсудила с экспертами, почему тезис «исторический центр Петербурга не приспособлен для велодорожек» на самом деле ошибочный и как сделать город более комфортным для всех участников движения.

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Какая инфраструктура нужна для электросамокатов

Пользователей СИМ нельзя по умолчанию загонять ни на тротуары, ни на проезжую часть. «Человек, движущийся на самокате, имеет скорость в разы выше, чем у пешехода, но при этом заметно меньшую, чем у автомобиля, равно как и массу», — говорит руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов. «Электросамокаты, относящиеся к СИМ (те, что используют в кикшеринге), по своим массо-габаритным и скоростным характеристикам аналогичны велосипедам. Соответственно, инфраструктура нужна та же самая. Более мощные частные самокаты попадают под правила ПДД для мопедов и мотоциклов. Водители могут двигаться по велосипедным полосам, но не по велодорожкам», — подчеркивает инженер Бюро транспортного планирования OTS Lab, автор канала «Город в движении» Дмитрий Баранов. «Велодорожки и велополосы на городских улицах нужны для разделения потоков, чтобы участники движения не мешали друг другу: автомобили не создавали опасность для велосипедистов и пользователей СИМ, а они, в свою очередь — для пешеходов», — напоминает он. 

«Не так давно практиковалось размещение велодорожек в парках и скверах, но сегодня очевидно: в первую очередь они нужны в жилых районах, на улицах — от транспортных хабов до удаленных жилых кварталов, в деловом центре города, так как электросамокаты стали полноценным транспортом. Более 80% всех поездок на самокатах Whoosh совершается по транспортной модели, то есть по делам», — отмечает пресс-секретарь кикшеринговой компании Whoosh Денис Балакирев. 

Важно, чтобы на маршруте было достаточное количество парковок. «Часто люди пересаживаются на электросамокат с личного автомобиля. Это полезно для экологии и ситуации на дорогах, но такая схема работает только в том случае, если пользователь уверен, что, доехав по нужному ему адресу, он найдет ближайшую парковку в 5-6 минутах от точки назначения. Значит, в идеале парковки должны располагаться в 400-500 метрах друг от друга», — считает Денис Балакирев.

Помимо велодорожек и парковок, для пользователей СИМ в идеале нужно предусмотреть зарядные станции. «Думаю, если бы город развивал это вместе с кикшеринговыми компаниями, власти бы могли привлечь дополнительные средства в казну, а кикшеринг — более короткое плечо логистики», — объясняет транспортный эксперт, член совета Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Константин Мазеин. 

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В центре нет места для велодорожек? 

Сегодня в Петербурге функционирует свыше 140 километров велодорожек, в течение 2024 года протяженность существующих увеличится почти на 10 километров. Но как таковой связной сети в городе нет, отмечает Константин Мазеин. «Петербургу нужны веломаршруты, чтобы человек из точки А мог добраться в точку Б по выделенной инфраструктуре. Какие они должны быть? Это зависит от множества условий: интенсивность автомобильного транспорта, пешеходного потока, СИМ и велосипедов. Если это проспект советского типа в спальном районе, там есть место для отдельной велодорожки; в историческом центре — для велосипедной полосы, на нетранзитных улицах можно сделать зону спокойного движения — велозону», — говорит он. 

Велодорожки не обязательно должны быть на каждой улице, считает Балакирев. «Есть ключевые направления, где самокаты наиболее востребованы, и одна велодорожка в таком месте может собрать на себе трафик самокатов со многих параллельно идущих улиц, освободив тротуары от самокатов. Например, Комендантский проспект, улица Дыбенко», — добавляет он.

Довольно популярное мнение: в центре нет места для велодорожек. «На самом деле оно есть и для расширения тротуаров, и для велодорожек. Это утверждение подтверждает хороший пример Большого проспекта Петроградской стороны. Несколько лет назад его реконструировали: тротуары расширили на метр, при этом количество полос сохранилось, просто их сделали у́же, но избыток остался», — приводит пример Мазеин. Избыток есть практически на каждой улице, считает он, что провоцирует водителей автомобилей ездить быстрее безопасного уровня скорости.

«Наша ассоциация выступала с инициативой — привести полосы к нормативным размерам — при расширении зоны платной парковки в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.  Это было важно, так как в то время можно было единоразово изменить организацию дорожного движения, в том числе сузить полосы. Из образовавшегося избытка можно было сделать хотя бы буферную зону или велополосы. Но, к сожалению, наше предложение не приняли», — рассказывает Мазеин. 

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Действительно ли создание инфраструктуры для СИМ — сложно реализуемая идея для городской застройки в Петербурге? А как же более плотно застроенный Нью-Йорк?

«Самое сложное в создании велоинфраструктуры для властей любых городов — это преодолеть стереотипы и начать системную работу. Велоинфраструктуру успешно развивают в еще более плотных, чем в Петербурге, исторических центрах городов западной Европы, например, в Нью-Йорке. Как вспоминает бывшая руководительница Департамента Транспорта Нью-Йорка Джанет Садик Хан, в начале своей работы по развитию велоинфраструктуры она регулярно сталкивалась с тезисом, что "Нью-Йорк — не Амстердам, и не Копенгаген", но в итоге получилось и в Нью-Йорке», — рассказывает Фролов. Там прокладывают велодорожки и буферные зоны с деревьями за счет сужение полос. Например, на двух улицах, Cozine и Wortman, было в среднем 80 аварий в год, прежде чем Департамент транспорта построил на этих улицах велодорожки в 2023 году. Количество дорожно-транспортных происшествий с января по апрель 2024 года снизилось более чем на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: с 36 сократилось до 16 ДТП.  

Хорошим стартом для Петербурга могло бы стать создание плотной сети велодорожек и велополос, ведущих к одной из периферийных станций метро. «Например, к "Комендантскому проспекту", "Улице Дыбенко", "Горному Институту" или "Юго-Западной". На удобные и безопасные поездки до станций метро будет большой спрос. Это станет обоснованием для дальнейшего развития велоинфраструктуры высокими темпами. Сегодня же велодорожки создаются оторванными друг от друга и не генерируют заметный спрос, что поддерживает в профильных руководителях ощущение того, что это сизифов труд», — считает Фролов.

Помимо этого важно запустить работу в центре. «В 2022-2023 годы почти вся историческая часть города прошла через создание зон платной парковки. В отдельных местах спрос на парковку снизился, и отчасти мест можно отказаться. На Жуковского и Некрасова после переразметки по нормативам стало хорошо заметно, насколько избыточна ширина полос движения. Освободившееся пространство можно и нужно передавать пешеходам и велосипедистам», — говорит Георгий Фролов. В качестве быстрых решений можно использовать не только разметку, но и уличную мебель или столбики. «Это эффективно и удобно, так как изменения можно отыграть назад или развить по итогам теста: что-то пошло не так — разметку можно стереть, а столбики демонтировать, например», — заключает он.

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