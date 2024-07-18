Правда, что в центре Петербурга нет места для велодорожек? Нужна ли отдельная инфраструктура для электросамокатов? Отвечают эксперты

Какая инфраструктура нужна для электросамокатов

Пользователей СИМ нельзя по умолчанию загонять ни на тротуары, ни на проезжую часть. «Человек, движущийся на самокате, имеет скорость в разы выше, чем у пешехода, но при этом заметно меньшую, чем у автомобиля, равно как и массу», — говорит руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов. «Электросамокаты, относящиеся к СИМ (те, что используют в кикшеринге), по своим массо-габаритным и скоростным характеристикам аналогичны велосипедам. Соответственно, инфраструктура нужна та же самая. Более мощные частные самокаты попадают под правила ПДД для мопедов и мотоциклов. Водители могут двигаться по велосипедным полосам, но не по велодорожкам», — подчеркивает инженер Бюро транспортного планирования OTS Lab, автор канала «Город в движении» Дмитрий Баранов. «Велодорожки и велополосы на городских улицах нужны для разделения потоков, чтобы участники движения не мешали друг другу: автомобили не создавали опасность для велосипедистов и пользователей СИМ, а они, в свою очередь — для пешеходов», — напоминает он.

«Не так давно практиковалось размещение велодорожек в парках и скверах, но сегодня очевидно: в первую очередь они нужны в жилых районах, на улицах — от транспортных хабов до удаленных жилых кварталов, в деловом центре города, так как электросамокаты стали полноценным транспортом. Более 80% всех поездок на самокатах Whoosh совершается по транспортной модели, то есть по делам», — отмечает пресс-секретарь кикшеринговой компании Whoosh Денис Балакирев.

Важно, чтобы на маршруте было достаточное количество парковок. «Часто люди пересаживаются на электросамокат с личного автомобиля. Это полезно для экологии и ситуации на дорогах, но такая схема работает только в том случае, если пользователь уверен, что, доехав по нужному ему адресу, он найдет ближайшую парковку в 5-6 минутах от точки назначения. Значит, в идеале парковки должны располагаться в 400-500 метрах друг от друга», — считает Денис Балакирев.

Помимо велодорожек и парковок, для пользователей СИМ в идеале нужно предусмотреть зарядные станции. «Думаю, если бы город развивал это вместе с кикшеринговыми компаниями, власти бы могли привлечь дополнительные средства в казну, а кикшеринг — более короткое плечо логистики», — объясняет транспортный эксперт, член совета Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Константин Мазеин.