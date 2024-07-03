Представили четыре вида классов вагонов в высокоскоростных поездах ВСМ Петербург-Москва

Как пишет «Фонтанка», в вагонах первого класса предусмотрена рассадка 2+1, там будет 21 место (15 пассажирских, переговорная на четверых и сьют на двоих). Это будет первый вагон состава.

Второй вагон для «бизнес-класса» с рассадкой 2+2 рассчитан на 68 человек. Третий, шестой, седьмой и восьмой вагоны — это «комфорт-класс» (2+2) с игровой комнатой в одном из них (от 50 до 72 пассажиров). Четвертый и пятый — «стандарт» (3+2) на 52-83 пассажира. Всего в состав будет входить восемь вагонов, в которых смогут перевозить до 454 пассажиров.

Договор на поставку двух головных образцов уже подписан, а по основному договору на 41 состав ведут согласование основных условий. Билеты на поезд по ВСМ в первые годы будут стоить порядка 9-10 тысяч рублей.