«Не в этот раз»: открытие «Чернышевской» вновь перенесли

Там расчищают территорию и красят ограды. 28 июня журналисты 78.ru, заглянув в окно вестибюля заметили поздравления с открытием станции, размещённые на турникетах. На них стоит время запуска — июль 2024 года.

Станцию закрыли на реконструкцию в октябре 2022 года. В ходе неё на станции увеличили число эскалаторов с трех до четырех и отремонтировали вестибюль. Основные строительно-монтажные работы завершились в прошлом месяце. Сроки уже переносили ранее. Так, «Чернышевская» изначально должна была заработать в начале мая. Тогда в Смольном заявили, что это связано с корректировкой проекта.

Напомним, что сейчас на реконструкцию также закрыты станции «Удельная» и «Фрунзенская». А недавно стали известно, что сроки ввода станции метро «Путиловская» в Петербурге перенесли. В них говорится, что работы на станции на Красносельско-Калининской линии закончат в 2025 году.