На ПМЭФ показали новый поезд «Аврора» для маршрута Москва – Петербург

Скоростной фирменный поезд №159А/160А «Аврора» курсировал по маршруту Москва – Ленинград с 1963 до 2010 года. В конце 2009 года ему на смену пришёл экспресс «Сапсан». Презентацию провела Федеральная пассажирская компания (ФПК). Пауза в путешествии легендарного поезда была временной, подчеркнули в дочерней компании РЖД.

Также на ПМЭФ-2024 представили макет будущей высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург». Маршрут следования поезда включает в себя четыре остановки — Петербург, Великий Новгород, Тверь, Москва. Планируется, что скоростные составы будут перевозить до 5,5 млн пассажиров в год. Время в пути составит всего 2 часа 15 минут, что в 1,8 раза быстрее, чем на данный момент.

Вчера мы писали о том, что Петербург ждут значительные перестройки в центра города из-за подготовки инфраструктуры к запуску ВСМ.