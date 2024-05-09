На время закрытия «Фрунзенской» в Петербурге усилят движение общественного транспорта

Запас пропускной способности , по данным Смольного составит 60% — 9 650 человек. А также на станции «Московские ворота», «Балтийская» и «Обводный канал», запас пропускной способности которых соответственно: 25% — 2 100 человек, 36% — 4 400 человек и 72% — 8 600 человек. Об этом сообщает Комтранс.Совокупный интервал движения на Московском проспекте у станции «Фрунзенская» в оба направления в часы пик составит 2–3 минуты.

Станцию метро «Фрунзенская» обслуживают шесть маршрутов наземного общественного транспорта: автобусы № 50, 65, 225 и 263, а также троллейбусы № 15 и 17. На этих маршрутах задействовано более 80 транспортных средств по будним дням и свыше 65 — по выходным.

Напомним, что «Фрунзенскую» закроют на реконструкцию уже 1 июня. Работы поделят на два этапа: сначала приступят к созданию Единого диспетчерского центра метрополитена (ЕДЦМ), а затем приведут в порядок саму станцию с заменой эскалаторов. Завершить реконструкцию должны к 1 июня 2027 года.