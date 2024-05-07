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Транспорт

Назвали дату, когда станцию метро «Фрунзенская» закроют на реконструкцию

Работы поделят на два этапа: сначала приступят к созданию Единого диспетчерского центра метрополитена (ЕДЦМ), а затем приведут в порядок саму станцию с заменой эскалаторов. Завершить реконструкцию должны к 1 июня 2027 года.

"Архитектурное бюро А.С.+"

Начать работы должны уже с 1 июня 2024 года, а открыть 1 июня 2027 года. Реконструкцию будут вести в два этапа. На первом этапе планируют построить здание ЕДЦМ на базе расширенного вестибюля, реконструировать наклонный ход с заменой трех эскалаторов на четыре, полностью обновить все технические, вспомогательные и административные помещения, заменены инженерные сети.

Затем на втором этапе будут заниматься отделкой помещений, размещением мебели, обустраивать рабочие места на этажах, создавать инженерно-техническая и информационно-технологическую инфраструктуру Единого диспетчерского центра.

Пока «Фрунзенская» будет закрыта на ремонт, город будет перевозить пассажиров наземным общественным транспортом.

Напомним, на реконструкцию станции метро «Фрунзенская» выдали разрешение в начале мая 2024 года. Однако это касается только первого этапа работ, в котором должны реконструировать непосредственно вестибюль и наклонный ход станции. А также собираются построить основные конструкции Единого диспетчерского центра метрополитена.

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