На реконструкцию станции метро «Фрунзенская» выдали разрешение

Документ, который выдали в Госстройнадзоре Петербурга, будет действовать до 27 декабря 2026 года. Итоги конкурса подвели весной 2024 года. Контракт на 9,4 млрд рублей получила компания «Мосты и дороги», она же отвечает за строительство Большого Смоленского моста через Неву.

Планируется, что станцию откроют после реконструкции в начале 2027 года. Предполагается, что будут реконструировать вестибюль с надстройкой до 28 метров, а также увеличат количество эскалаторов с трех до четырех.

Напомним, в феврале «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на реконструкцию вестибюля станции «Фрунзенская». Там собираются полностью заменить эскалаторы и сделать единый диспетчерский центр. Потратить на эти работы собираются 9,4 млрд рублей, а проводить работы (и закрывать станцию) планируют до 2027 года.

Все работы разделены на два этапа. В первом предусмотрена реконструкция вестибюля станции метро «Фрунзенская» и наклонного эскалаторного тоннеля с созданием основных конструкций диспетчерского центра. Его должны закончить до 15 января 2027 года. До этого времени станция будет закрыта для пассажиров.