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Транспорт

На реконструкцию станции метро «Фрунзенская» выдали разрешение

Однако это касается только первого этапа работ, в котором должны реконструировать непосредственно вестибюль и наклонный ход станции. А также собираются построить основные конструкции Единого диспетчерского центра метрополитена.

"Архитектурное бюро А.С.+"

Документ, который выдали в Госстройнадзоре Петербурга, будет действовать до 27 декабря 2026 года. Итоги конкурса подвели весной 2024 года. Контракт на 9,4 млрд рублей получила компания «Мосты и дороги», она же отвечает за строительство Большого Смоленского моста через Неву.

Планируется, что станцию откроют после реконструкции в начале 2027 года. Предполагается, что будут реконструировать вестибюль с надстройкой до 28 метров, а также увеличат количество эскалаторов с трех до четырех.

Напомним, в феврале «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на реконструкцию вестибюля станции «Фрунзенская». Там собираются полностью заменить эскалаторы и сделать единый диспетчерский центр. Потратить на эти работы собираются 9,4 млрд рублей, а проводить работы (и закрывать станцию) планируют до 2027 года.

Все работы разделены на два этапа. В первом предусмотрена реконструкция вестибюля станции метро «Фрунзенская» и наклонного эскалаторного тоннеля с созданием основных конструкций диспетчерского центра. Его должны закончить до 15 января 2027 года. До этого времени станция будет закрыта для пассажиров.

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