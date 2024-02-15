Вестибюль станции метро «Фрунзенская» ждет полная реконструкция

Все работы разделены на два этапа. В первом предусмотрена реконструкция вестибюля станции метро «Фрунзенская» и наклонного эскалаторного тоннеля с созданием основных конструкций диспетчерского центра. Его должны закончить до 15 января 2027 года. По данным «Фонтанки», до этого времени станция будет закрыта для пассажиров.

Во втором этапе предполагается оснастить центр (ЕДЦМ) инженерно-технической инфраструктурой. Это должны сделать за два года (с 2027 по 2029 годы). Проектно-сметную документацию разработала компания «Единые системные технологии» в 2022 году.

А вот за внешний вид проекта отвечала компания «Архитектурное Бюро А.С.» Александра Сохацкого. Они предложили сделать здание более классической подковообразной формы 28-метровой высоты. В утвержденном проекте больше площади остекления и озеленения участка.

«С 3-го по 5-й этаж предусмотрено устройство атриума с размещением в его объеме диспетчерского зала и балкона для размещения ситуационного центра, а также открытой галереи в уровне 4-го этажа по периметру атриума. Для обеспечения естественного освещения в границах атриума предусмотрено устройство зенитного фонаря», — говорится в техническом задании.