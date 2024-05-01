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Транспорт

В Петербурге ввели расширенный контроль за использованием электросамокатов

С 1 мая Городской центр управления парковками будет следить за соблюдением правил для СИМ. В случае выявления нарушений сведения о них направят кикшеринговым компаниям.

Shutterstock.com (Tanita_St)

Во время патрулирования зоны платной парковки специалисты будут фиксировать следующие нарушения: езда на электросамокате вдвоём/втроем; переезд дороги по пешеходному переходу на самокате; неправильная парковка средств электронной мобильности (СИМ), которая создает неудобства пешеходам. «С помощью камер наружного наблюдения системы «Безопасный город» будут отслеживаться нарушения правил эксплуатации СИМ не только в центральных районах, но и во всём городе», — говорится в сообщении ведомства.

В случае выявления нарушений сведения о них направят кикшеринговым компаниям. Привлекать нарушителей к ответу будут они. Информацию о принятых мерах перешлют Городскому центру управления парковками. В будущем планируется улучшить контроль за движением самокатов в Петербурге.

Ранее мы рассказывали о новых, ограничениях, которые ввели в Петербурге для водителей электросамокатов. Так, теперь нельзя будет проехать в парке 300-летия Санкт-Петербурга и по территории Петропавловской крепости.

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