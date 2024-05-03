В Петербурге начали отслеживать нарушителей ПДД на самокатах! Как это будет работать и поможет ли сделать тротуары безопаснее?

С 1 мая петербургский Центр управления парковками (ГЦУП) начало централизованно отслеживать случаи нарушения самокатчиками правил дорожного движения. Как это будет реализовано? Какое наказание грозит тем, кто попадет на камеры? И поможет ли это сделать улицы города безопаснее? На эти вопросы «Собака.ru» ответили в самом ГЦУП, а также транспортные эксперты и представители отрасли.
Какие нарушения будут отслеживаться?
С начала мая в городе планируется централизованно отслеживать три типа нарушений, допускаемых самокатчиками. «Нарушения ПДД в части езды на арендованном электросамокате вдвоем, перемещение через пешеходный переход, не спешиваясь, неправильная парковка, которая критично перегораживает пешеходную часть», — объяснили редакции в Центре управления парковками.
При этом в ведомстве отметили, что «случаи наезда на пешеходов будут браться на особый контроль». Сообщается, что разбирательства по этим случаям и так находятся в компетенции правоохранителей — «последствия для виновника определяются в зависимости от степени тяжести нанесенных повреждений, это определяет суд».
Какое наказание будет ждать нарушителей?
Наказывать тех, кто не соблюдает правила езды на самокатах, будут не городские чиновники (их главная задача — выявление нарушений и передача их конкретному кикшерингу), поэтому в каждом случае санкция за неправильную парковку или езду вдвоем будет зависеть от правил конкретного сервиса.
«У каждого сервиса проката установлены свои штрафные санкции для нарушителей — от 500 рублей и до блокировки аккаунта, в зависимости от нарушения», — поясняют в Центре управления парковками.
Как все это будет технически организовано?
С 1 мая сотрудники ГЦУП начнут целенаправленно следить за нарушениями правил парковки самокатов, случаями езды вдвоем и неправильного пересечения пешеходных переходов. В ведомстве подчеркивают, что и раньше регулярно сообщали кикшерингам о нарушениях ПДД с участием их самокатов, «теперь [эта работа] будет выстроена более централизованно».
«Будут задействованы автомобили, которые фиксируют нарушения в зоне платной парковки, — рассказали редакции в ГЦУП, — они все оснащены камерами и могут передавать с них данные о нарушениях с указанием времени и места происшествия. Комтранс планирует заключить соглашение об информационном обмене с МВД и предоставлять им эту информацию параллельно для привлечения нарушителей к административной ответственности. В других районах за самокатами будут приглядывать автомобили, фиксирующие нарушения парковки. Следить за ними будут и камеры, работающие в рамках системы “Безопасный город”».
Как поясняют в Центре управления парковками, его сотрудники будут фиксировать время, место, название компании-владельца и номер конкретного самоката. Вся эта информация потом будет направляться в кикшеринг, тот в свою очередь должен будет отчитаться перед властями о том, какое наказание назначено для нарушителя.
При этом в ведомстве настаивают, что каких бы то ни было планов по количеству выявленных нарушений в настоящий момент у сотрудников Центра нет.
Что дальше?
По информации Центра управления парковками, в Госдуме ранее обсуждался меморандум об обмене информацией о злостных нарушителях ПДД. Планировалось, что его должны подписать крупнейшие операторы, такие как «Яндекс», Woosh и «Юрент».
«Есть вероятность, что он будет подписан и начнет свое действие в Петербурге. Мы бы очень этого хотели, так как это позволит лишать нарушителей [правил пользования] одной компании возможности пользования [прокатным] самокатом в принципе», — заключили в Центре управления парковками.
Несколько это поможет?
Пресс-служба сервиса «Юрент»
МТС Юрент поддерживает выбранный властями курс по ужесточению ответственности пользователей за нарушение ПДД. В частности, вместе с Минтрансом РФ мы вышли с инициативой существенно увеличить штрафы за езду в состоянии алкогольного опьянения (вплоть до 100 000 рублей) и сейчас рассматриваем повышение других штрафов.
Здесь важно отметить, что выявлением нарушителей должны заниматься правоохранительные или иные уполномоченные органы. На наш взгляд, существенное повышение штрафов позволит снизить количество самых небезопасных для окружающих нарушений — езду в нетрезвом состоянии и езду более одного человека на одном самокате.
Для нас это позитивный шаг, поскольку нарушители составляют менее 1 процента пользователей, но существенным образом влияют на репутацию электросамокатов как транспорта. Со своей стороны мы уже ужесточили политику штрафных санкций за нарушения правил сервиса:
- за езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 рублей;
- за парковку в неположенном месте — 500 рублей;
- за передачу аккаунта другому лицу, в том числе несовершеннолетнему, — моментальная блокировка в приложении;
- за управление самокатом до 18 лет — блокировка аккаунта в приложении;
- за другие нарушения ПДД будет вынесено предупреждение, и при накоплении нескольких предупреждений аккаунт пользователя может быть заблокирован.
Для полноценной реализации контроля и администрирования МТС Юрент предлагает усилить взаимодействие сервисов кикшеринга и ГИБДД, в ближайшее время мы планируем проведение совместных рейдов в различных городах совместно с госавтоинспекцией для выявления нарушений и проведения разъяснительных мероприятий с пользователями.
Дмитрий Баранов
Эксперт Северо-западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-Поехали», автор телеграм-канала «Город в движении»:
В сложившейся ситуации эта мера выглядит логичной. Проблема электросамокатов сильно беспокоит общество, и нужно на это как-то реагировать. Еще недавно такой контроль был технически сложен, но технологии быстро развиваются, и не исключаю, что это будет неплохо работать.
Но есть некоторые нюансы. Прежде всего, надо отметить, что по статистике на фоне аварийности в целом, аварии с СИМ происходят редко и чаще по вине водителей автомобилей, чем по вине пользователей СИМ. Кроме того, ДТП с тяжелыми последствиями происходят чаще с частными электросамокатами, чем с прокатными. Несмотря на то, что прокатных больше. А контролировать частные СИМ уже гораздо сложнее. В сухом остатке мы получаем низкую эффективность мер, направленных сугубо на безопасность СИМ. Эти меры важны больше с политической точки зрения, чтобы как-то сбить истерию. А для реальной безопасности необходимы комплексные меры, направленные на безопасность всех участников движения. Это прежде всего безопасные скоростные режимы, в том числе, чтобы на СИМ можно было ездить по проезжей части там, где нет велодорожек. И разделение потоков, то есть велоинфраструктура, которая на самом деле необходима именно в связи с совместным движением пешеходов, велосипедистов, СИМ и автомобилей по одним дорогам. Чем интенсивнее движение, чем быстрее двигаются транспортные средства, тем важнее разделять эти потоки.
Радикального улучшения ситуации я не ожидаю, так как проблема неправильной организации городской мобильности несколько глубже. Появление кикшеринга лишь подсветила эту проблему. И запрет кикшеринга может быть выгоден политически, но точно не сделает движение полностью безопасным.
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