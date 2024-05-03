В Петербурге начали отслеживать нарушителей ПДД на самокатах! Как это будет работать и поможет ли сделать тротуары безопаснее?

Как все это будет технически организовано?

С 1 мая сотрудники ГЦУП начнут целенаправленно следить за нарушениями правил парковки самокатов, случаями езды вдвоем и неправильного пересечения пешеходных переходов. В ведомстве подчеркивают, что и раньше регулярно сообщали кикшерингам о нарушениях ПДД с участием их самокатов, «теперь [эта работа] будет выстроена более централизованно».

«Будут задействованы автомобили, которые фиксируют нарушения в зоне платной парковки, — рассказали редакции в ГЦУП, — они все оснащены камерами и могут передавать с них данные о нарушениях с указанием времени и места происшествия. Комтранс планирует заключить соглашение об информационном обмене с МВД и предоставлять им эту информацию параллельно для привлечения нарушителей к административной ответственности. В других районах за самокатами будут приглядывать автомобили, фиксирующие нарушения парковки. Следить за ними будут и камеры, работающие в рамках системы “Безопасный город”».

Как поясняют в Центре управления парковками, его сотрудники будут фиксировать время, место, название компании-владельца и номер конкретного самоката. Вся эта информация потом будет направляться в кикшеринг, тот в свою очередь должен будет отчитаться перед властями о том, какое наказание назначено для нарушителя.

При этом в ведомстве настаивают, что каких бы то ни было планов по количеству выявленных нарушений в настоящий момент у сотрудников Центра нет.