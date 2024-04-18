В Ленобласти будут строить гибридные прогулочные суда для Петербурга

Суда строят на верфи ООО «Эмпериум» в Отрадном в Ленинградской области. Сейчас обеспечение зарядной инфраструктуры под эти суда уже прорабатывается в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Уфе и Перми, рассказал для «Коммерсанта» генеральный директор АО «Водоходъ. Пассажирский порт» Юрий Куликов.

Сколько именно гибридных судов будут работать непосредственно на водных маршрутах Петербурга пока не известно, это будет зависеть от готовности городских властей предоставить техническое обслуживание зарядных станция

В Смольном подсчитали, что в 2024 году в Петербурге насчитывается 76 причалов. Из них только два причала — «Петропавловская крепость — Мытнинская набережная» и «Речной вокзал» — оборудованы для зарядки судов на электрической тяге. В этом году планируют оборудовать зарядной станцией причал «Южная дорога» (Крестовский остров).

Напомним, в Петербурге заработает мобильное приложение для аренды катеров и водных велосипедов. Сервис по шерингу маломерного водного транспорта заработает с мая 2024 года в Петербурге и Ленинградской области. Можно будет арендовать катер с капитаном, а на озерах Ленобласти — гриль-лодки и водные велосипеды.