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Транспорт

В Петербурге заработает мобильное приложение для аренды катеров и водных велосипедов

Сервис по шерингу маломерного водного транспорта заработает с мая 2024 года в Петербурге и Ленинградской области. Можно будет арендовать катер с капитаном, а на озерах Ленобласти — водные велосипеды.

Pukhov K / Shutterstock.com

Воспользоваться приложением Anycaps.app можно будет с мая, с началом лета его распространят и по всей России, рассказали в пресс-службе компании для «КоммерсантЪ».

«Это приложение дает возможность аренды катера или водного велосипеда здесь и сейчас. То есть не нужно будет обзванивать объявления — можно выбрать на карте понравившийся катер, водный велосипед или гриль-лодку и сразу арендовать», — объясняют представители компании.

Средняя цена за аренду катера составит от 4 тысяч рублей в час. При этом отмечается, что стоимость будет зависеть от уровня судна и может доходить до 50 тысяч рублей.

В Петербурге пользователи смогут арендовать катер с капитаном. Всего в сервисе есть порядка 200 вариантов катеров. На озерах Ленобласти компания установит гриль-лодки и водные велосипеды. Их можно будет найти на озере Копанское, а также на Вуоксе и Карелии рядом с парком Ладожские шхеры.

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