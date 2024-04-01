В Петербурге заработает мобильное приложение для аренды катеров и водных велосипедов

Воспользоваться приложением Anycaps.app можно будет с мая, с началом лета его распространят и по всей России, рассказали в пресс-службе компании для «КоммерсантЪ».

«Это приложение дает возможность аренды катера или водного велосипеда здесь и сейчас. То есть не нужно будет обзванивать объявления — можно выбрать на карте понравившийся катер, водный велосипед или гриль-лодку и сразу арендовать», — объясняют представители компании.

Средняя цена за аренду катера составит от 4 тысяч рублей в час. При этом отмечается, что стоимость будет зависеть от уровня судна и может доходить до 50 тысяч рублей.

В Петербурге пользователи смогут арендовать катер с капитаном. Всего в сервисе есть порядка 200 вариантов катеров. На озерах Ленобласти компания установит гриль-лодки и водные велосипеды. Их можно будет найти на озере Копанское, а также на Вуоксе и Карелии рядом с парком Ладожские шхеры.