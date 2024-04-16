Еще семь новых станций метро появится после аэропорта Пулково на юге Петербурга

«Мы не просто продлеваем Кировско-Выборгскую линию метро до аэропорта Пулково, а решаем более серьезную, комплексную задачу. Обеспечиваем внеуличным общественным транспортом всю южную планировочную зону во взаимоувязке с будущей технологической долиной, а также с КВЦ "Экспофорум", музеями и парками Царского Села, новыми жилыми кварталами Пушкинского района. Согласно Генплану, первый пусковой участок до аэропорта — будет включать три новых станции метро. Также в доклад президенту мы включим предложения по строительству после "Пулково" еще семь новых станций, включая "Технологическую долину"», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что образовательный и научно-технологический центр на юге Петербурга —важная часть нового Генерального плана. Сейчас там ведут строительство новых кампусов: «Невская дельта» СПбГУ и «Хайпарк» Университета ИТМО. Рядом планируют возвести жилые кварталы.