18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Еще семь новых станций метро появится после аэропорта Пулково на юге Петербурга

Линию петербургской подземки собираются протянуть до Пулково и продлить в новые районы, где идет строительство новых площадок и кампусов Санкт-Петербургского государственного университета и университета ИТМО. После метро у аэропорта предполагается строительство еще семи новых станций.

JetKat / Shutterstock.com

«Мы не просто продлеваем Кировско-Выборгскую линию метро до аэропорта Пулково, а решаем более серьезную, комплексную задачу. Обеспечиваем внеуличным общественным транспортом всю южную планировочную зону во взаимоувязке с будущей технологической долиной, а также с КВЦ "Экспофорум", музеями и парками Царского Села, новыми жилыми кварталами Пушкинского района. Согласно Генплану, первый пусковой участок до аэропорта — будет включать три новых станции метро. Также в доклад президенту мы включим предложения по строительству после "Пулково" еще семь новых станций, включая "Технологическую долину"», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что образовательный и научно-технологический центр на юге Петербурга —важная часть нового Генерального плана. Сейчас там ведут строительство новых кампусов: «Невская дельта» СПбГУ и «Хайпарк» Университета ИТМО. Рядом планируют возвести жилые кварталы.

Новый Генплан Петербурга: 120 станций метро, ВСМ Петербург — Москва, новые мосты через Неву

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: