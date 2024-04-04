Когда запустят станцию метро «Горный институт»? Ответили в Смольном

Сейчас в сторону станции запустили технический состав, который прошел 3,5 км путей, проложенных под главным руслом Невы. По словам губернатора Александра Беглова, станцию собираются открыть к сентябрю 2024 года.
«Сегодня там, на глубине в 70 метров, под тоннами земли и воды, метростроители завершают свою работу, чтобы уже в сентябре по этим рельсам пошли привычные нашему глазу пассажирские составы», — сообщил губернатор.
Напомним, ранее в Смольном говорили, что станция заработает в третьем квартале 2024 года. Кроме того, в планах ввести в четвертом квартале еще две станции: «Путиловская» и «Юго-Западная».
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