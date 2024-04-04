Когда запустят станцию метро «Горный институт»? Ответили в Смольном

«Сегодня там, на глубине в 70 метров, под тоннами земли и воды, метростроители завершают свою работу, чтобы уже в сентябре по этим рельсам пошли привычные нашему глазу пассажирские составы», — сообщил губернатор.

Напомним, ранее в Смольном говорили, что станция заработает в третьем квартале 2024 года. Кроме того, в планах ввести в четвертом квартале еще две станции: «Путиловская» и «Юго-Западная».