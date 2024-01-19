Смольный назвал сроки завершения строительства станции «Горный институт»

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на пресс-конференции в ТАСС, в первом полугодии 2024 года ждут заключения государственной экспертизы по участку Красносельско-Калининской линии от станции «Путиловская» до станции «Каретная» и по участку Невско-Василеостровской линии от станции «Беговая» до станции «Каменка».

В этом году также начнут проектировать вестибюль станции «Театральная», участка Лахтинско-Правобережной линии от станции «Горный институт» до станции «Морской фасад». Параллельно будут проектировать участок Красносельско-Калининской линии со станциями «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна».