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Транспорт

Смольный назвал сроки завершения строительства станции «Горный институт»

«Метрострой Северной Столицы» запустит станцию в третьем квартале 2024 года. Кроме того, в планах ввести в четвертом квартале еще две станции: «Путиловская» и «Юго-Западная».

Shutterstock.com (Dmitry Kalinovsky)

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на пресс-конференции в ТАСС, в первом полугодии 2024 года ждут заключения государственной экспертизы по участку Красносельско-Калининской линии от станции «Путиловская» до станции «Каретная» и по участку Невско-Василеостровской линии от станции «Беговая» до станции «Каменка».

В этом году также начнут проектировать вестибюль станции «Театральная», участка Лахтинско-Правобережной линии от станции «Горный институт» до станции «Морской фасад». Параллельно будут проектировать участок Красносельско-Калининской линии со станциями «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна».

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