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Транспорт

Когда в метро Петербурга заработает оплата проезда лицом? Рассказали представители подземки

Пока пилотный проект запустят на нескольких станциях «не ранее второго квартала 2024 года». До этого момента сотрудники метрополитена будут тестировать систему оплаты проезда с помощью биометрии по разным показателям.

Alex Zotov / Shutterstock.com

«Планируем, что проекты продлятся до 2025 года, после чего будет приниматься решение о тиражировании технологии на станциях», — цитирует издание 78.ru пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

Все время, что будет длиться пилотный проект, сотрудник подземки собираются измерят скорость работы оплаты по биометрии, выстраивать «клиентский путь», обеспечивать надежность и отказоустойчивость системы, а также оценивать влияние на работу «сопутствующих факторов» (например, освещения).

Сколько будет стоить установка оборудования на всех станциях и сопровождения этого проекта рассчитают после подведения итогов пилотного проекта и выбора технологического решения.

В конце 2022 года сообщали, что в петербургском метро может появиться аналогичная московской система FacePay. Концепцию применения технологии бесконтактного способа оплаты проезда прорабатывали профильные специалисты и изучают столичный опыт внедрения. Позже стало известно, что оплата лицом может появиться на станции метро «Приморская». Ее выбрали в качестве тестовой площадки. Тестирование системы назначено на 2024 год. Однако внедрять систему Face Pay во всем метро будут постепенно в течение нескольких лет.

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