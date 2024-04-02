Когда в метро Петербурга заработает оплата проезда лицом? Рассказали представители подземки

«Планируем, что проекты продлятся до 2025 года, после чего будет приниматься решение о тиражировании технологии на станциях», — цитирует издание 78.ru пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

Все время, что будет длиться пилотный проект, сотрудник подземки собираются измерят скорость работы оплаты по биометрии, выстраивать «клиентский путь», обеспечивать надежность и отказоустойчивость системы, а также оценивать влияние на работу «сопутствующих факторов» (например, освещения).

Сколько будет стоить установка оборудования на всех станциях и сопровождения этого проекта рассчитают после подведения итогов пилотного проекта и выбора технологического решения.

В конце 2022 года сообщали, что в петербургском метро может появиться аналогичная московской система FacePay. Концепцию применения технологии бесконтактного способа оплаты проезда прорабатывали профильные специалисты и изучают столичный опыт внедрения. Позже стало известно, что оплата лицом может появиться на станции метро «Приморская». Ее выбрали в качестве тестовой площадки. Тестирование системы назначено на 2024 год. Однако внедрять систему Face Pay во всем метро будут постепенно в течение нескольких лет.