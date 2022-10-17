В петербургском метро может появиться аналогичная московской система FacePay

«Оплата проезда с использованием биометрических данных по сути является расширением возможности оплаты банковской картой. Для этой цели турникеты необходимо оснастить блоками камер, выделить дополнительные серверы, разработать программное обеспечение и многое другое. Поэтому целесообразность внедрения данной технологии должна быть обоснована с точки зрения востребованности у пассажиров, масштабируемости на транспортную систему оплаты проезда города и объема затрат метрополитена. Сейчас концепция применения технологии прорабатывается профильными специалистами. Изучаем опыт московского метрополитена», — сказал глава предприятия «Деловому Петербургу».

По словам Козина, пассажиропоток в метро Петербурга еще не восстановился и на внедрение технологии понадобится некоторое время. Представитель подземки выразил надежду, что с расширением сети платных парковок жители города будут чаще выбирать метрополитен.

«Статистика, которую мы ведем, полностью отражает все пять волн коронавируса. В начале года было — 20% пассажиропотока, сейчас — 10%, в среднем по году ожидаем, что это будет — 15% по отношению к доковидному 2019-му», — добавил Козин.

Напомним, что систему FacePay на всех станциях московского метрополитена запустили 15 октября 2021 года. Для того, чтобы воспользоваться функцией Face Pay, необходимо установить мобильное приложение «Метро Москвы», загрузить фотографию своего лица в разделе «Face Pay», привязать банковскую карту для оплаты проезда.