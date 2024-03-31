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Транспорт

Посмотрите, как будет выглядеть аэропорт в Левашово

Комитет по градостроительству и архитектуре повторно согласовал облик новой воздушной гавани. На сайте КГА указано, что разработчиком выступает ООО «Подземпроект».

Фото: КГА
Фото: КГА
Фото: КГА

В частности на опубликованных КГА рендерах можно увидеть здание аэровокзального комплекса для гражданской авиации и терминал «Газпрома». Кроме того, специалистам предстоит переделать взлётно-посадочную полосу протяженностью более 2,6 км. Согласно прогнозам, пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 250 человек в час.

Есть в проекте особенность — взлетная полоса, которой в России еще не было. На ней будет «суперграфика» с разметкой и следы от покрышек самолета — «картина», которой будут любоваться пассажиры и которая будет ориентиром для пилотов при приземлении и взлете.

Осенью 2021 года Министерство обороны РФ и ПАО «Газпром» заключили концессионное соглашение о перестройке военного аэродрома в гражданский. Через год с небольшим все работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы были закончены, а первым самолетом, приземлившимся на аэродроме после этих событий стал транспортный Ан-72. 

В пятницу мы писали о том, что для строительства второй очереди аэропорта Пулково выдали градпланы. И сразу на два участка, на одном из которых находится здание аэропорта и старого терминала, известного как «пять стаканов». 

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