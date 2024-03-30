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Транспорт

Посмотрите, как выглядит будущая станция петербургского метро «Юго-Западная»

Сейчас там началась подготовка к установке эскалаторов. В скором времени специалисты начнут монтаж и отладку подъемных механизмов.

«В наклонном ходе, диаметр которого составляет 10,5 метров, а длина — около 100, опущены все зоны четырех эскалаторов. Впереди — выверка, монтаж и отладка механизмов. Здесь метростроители также монтируют водоотводящие зонты», — заявили в пресс-службе Комитета по строительству.

Параллельно на станции продолжается отделка. Уже уложено 1400 из 2 тыс. м2 напольного покрытия. Началась облицовка декоративным камнем пассажирских проемов и стен в центральном тоннеле. Именно в него будут попадать петербуржцы при спуске на станцию. Полным ходом идут и другие необходимые для продолжения отделки работы, в том числе подготовка подплатформенных технических помещений.

«Юго-Западная» спроектирована как пилонная станция глубокого заложения с тремя сводами. Платформы длиной 162 метра рассчитана на состав из восьми вагонов. Предполагается, что станция сможет принимать до 14 тысяч человек в час на вход. Напомним, что открытие станции запланировано на конец этого года.

На прошлой неделе мы показывали, как будет выглядеть станции «Казаковская» и «Путиловская». 

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