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Транспорт

Инфраструктуру для ВСМ Петербург-Москва должны ввести к 2028 году

Именно такие сроки описаны в контракте строительства проекта, который уже запущен в работу. По словам первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова, это принципиально новый, уникальный высокотехнологичный проект.

Michael Derrer Fuchs / Shutterstock.com

Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минтранса РФ заявил, что ввести инфраструктуру для высокоскоростной железной магистрали Москва-Петербург нужно к 2028 году. Такие сроки прописаны в плане строительства проекта.

«Это принципиально новый, уникальный высокотехнологичный проект. Он потребует строительства отдельной железнодорожной ветки, создания с нуля современного высокоскоростного подвижного состава. В соответствии с намеченными планами необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию инфраструктуры ВСМ в 2028 году», — заявил вице-премьер, пишет ТАСС.

Привет, ВСМ! Как изменится жизнь двух столиц, когда путь из Петербурга в Москву составит 2 часа?

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