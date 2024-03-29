Инфраструктуру для ВСМ Петербург-Москва должны ввести к 2028 году

Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минтранса РФ заявил, что ввести инфраструктуру для высокоскоростной железной магистрали Москва-Петербург нужно к 2028 году. Такие сроки прописаны в плане строительства проекта.

«Это принципиально новый, уникальный высокотехнологичный проект. Он потребует строительства отдельной железнодорожной ветки, создания с нуля современного высокоскоростного подвижного состава. В соответствии с намеченными планами необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию инфраструктуры ВСМ в 2028 году», — заявил вице-премьер, пишет ТАСС.