18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Между набережной Мойки и Инженерной улицей завершили ремонт трамвайных путей

На участке сначала демонтировали старое трамвайное полотно, а позже уложили новые рельсы и литой асфальтобетон.

Из-за ремонта трамвайных путей движение транспорта по Садовой улице между набережной реки Мойки и Инженерной улицы было временно прекращено с 5 февраля. В этот период на участке организовали левый поворот с Садовой улицы на Невский проспект, а движение на канале Грибоедова между Невским проспектом и Конюшенной площадью сделали двусторонним.

Следующий этап обновления Садовой улицы — на отрезке от Инженерной улицы до Сенной площади — начнется в конце марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. Всего до конца года отремонтируют 22 километра трамвайных путей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге к 2026 году ускорят все трамваи. В среднем скорость наземного транспорта этого типа должна вырасти на 14%.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: