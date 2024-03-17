Между набережной Мойки и Инженерной улицей завершили ремонт трамвайных путей

Из-за ремонта трамвайных путей движение транспорта по Садовой улице между набережной реки Мойки и Инженерной улицы было временно прекращено с 5 февраля. В этот период на участке организовали левый поворот с Садовой улицы на Невский проспект, а движение на канале Грибоедова между Невским проспектом и Конюшенной площадью сделали двусторонним.

Следующий этап обновления Садовой улицы — на отрезке от Инженерной улицы до Сенной площади — начнется в конце марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. Всего до конца года отремонтируют 22 километра трамвайных путей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге к 2026 году ускорят все трамваи. В среднем скорость наземного транспорта этого типа должна вырасти на 14%.