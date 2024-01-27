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Транспорт

«Красную» ветку петербургского метро планируют продлить до кампусов СПбГУ в Пушкине

Кировско-Выборгскую линию предлагают проложить до «Технологической долины», станции после «Кампуса», на строительство планируют потратить 500 млрд рублей. В будущем предполагается появление станций «Пулковские высоты», «КВЦ Экспофорум», «Пушкин», «Царское Село».

Такие планы обсудили на совещании по градостроительному потенциалу с участием президента. Об этом сообщает «Фонтанка». Также к 2030 году по плану должны открыться 14 объектов. Среди них депо «Красносельское» и «Правобережное», участки коричневой линии до «Каретной», а также «Шуваловский проспект», «Магистраль №31», «Коломяжская», «Кудрово», «Улица Доблести», «Брестская», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Стоимость постройки всех объектов составит 180 млрд рублей.

С 2030-го на 2 года раньше перенесли открытие «Лиговского проспекта-2», «Знаменской», «Суворовской 1». На 2028 год также запланировано открытие станций «Пулково», «Авиагородок», «Ульянка» и появление выхода на поверхность у «Театральной». Финансирование оценивается в 600 млрд.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попросил Путина выделить средства на строительство метро в Кудрово. В качестве одного из возможных способов софинансирования он назвал предоставление межбюджетного трансфера на развитие метрополитена, включая строительство подземной железной дороги через Кудрово, а также попросил Владимира Путина поддержать проект скоростного трамвая, который свяжет город с Ленобластью.

Недавно Смольный назвал сроки завершения строительства станции «Горный институт». «Метрострой Северной Столицы» запустит станцию в третьем квартале 2024 года.

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