Ученые ВШЭ смогут предсказывать место и время ДТП на петербургских дорогах

«Результатом проекта станут регрессионные и классификационные модели. Первые помогут оценивать индекс тяжести ДТП, вторые — предсказывать вероятность происшествия в том или ином районе города с точностью до часа. Ученые также создадут дополнительные модели для прогнозирования аварий со смертельным исходом», — рассказали в пресс-службе ВШЭ.

Работа исследователей может помочь распределить нагрузку между постами ДПС и станциями скорой помощи, а дорожные и государственные службы смогут заранее принимать профилактические меры. По словам одного из идеологов проекта Евгения Антипова, попытки предугадать, где и когда произойдет преступление или ДТП, были и раньше, но публикации на основе российских данных пока ему не встречались.

Ранее мы рассказывали о том, что для разработки новой схемы движения без пробок в Петербурге выбрали подрядчика. Новая схема будет частью работ по улучшению организации дорожного движения. Специалисты будут проводить транспортное моделирование, чтобы оценить эффективность некоторых мероприятий и вариантов проектирования схемы. В планах сделать приоритет на общественном транспорте.