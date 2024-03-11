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Транспорт

Для разработки новой схемы движения без пробок в Петербурге выбрали подрядчика

Новая схема будет частью работ по улучшению организации дорожного движения. Специалисты будут проводить транспортное моделирование, чтобы оценить эффективность некоторых мероприятий и вариантов проектирования схемы. В планах сделать приоритет на общественном транспорте. Специалисты должны предложить решения по оптимизации работы светофоров и развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения.

Shutterstock.com (Denis Mamin)

Смольный подвел итоги конкурса на разработку новой Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). В открытом аукционе победил Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ ТРТИ).

«В рамках договора подрядчик проведет анализ существующей дорожно-транспортной ситуации, включая натурные обследования транспортных и пешеходных потоков. Мониторинг затронет порядка 100 ключевых транспортных узлов на территории Петербурга», — отмечают в комитете по транспорту.

Начальная сумма госконтракта составляла 49,7 млн рублей, победитель будет выполнять работы за 49,4 млн, следует из данных на портале госзакупок. Контракт с НИИ уже заключили.

Новая схема будет частью работ по улучшению организации дорожного движения. Специалисты будут проводить транспортное моделирование, чтобы оценить эффективность некоторых мероприятий и вариантов проектирования схемы. Информацию будут собирать с помощью систем GPS и ГЛОНАСС, а также через опросы водителей, пешеходов и велосипедистов.

В планах сделать приоритет на общественном транспорте. Специалисты должны предложить решения по оптимизации работы светофоров и развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения. Новую схему собираются предложить к ноябрю 2024 года. Итогом станет комплекс предложений по улучшению организации дорожного движения.

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