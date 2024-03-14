В Петербурге хотят строить автомобильный тоннель у Московского вокзала. Это разгрузит центр? Упростит подъезд к ВСМ?

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил о готовящемся проекте автомобильного тоннеля под железной дорогой в районе Московского вокзала. «Собака.ru» узнала у транспортного эксперта, автора телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе» Георгия Фролова и инженера Бюро транспортного планирования OTS Lab Дмитрия Баранова, сможет ли тоннель потенциально избавить центр города от заторов.
Что это за проект?
Это четырехполосный автомобильный тоннель с пешеходными тротуарами, отмечает вице-губернатор Кирилл Поляков. Начинаться он должен в конце улицы Черняховского, а выходить с другой стороны железной дороги на Товарный переулок, откуда автомобили поедут на Кременчугскую улицу. Длина тоннеля, по предварительным расчетам, составит 300-400 метров. Власти выбрали тоннель вместо путепровода, так как въезды и выезды требуют меньше места в первом случае. По задумке объект должен решить сразу две задачи: обеспечить комфортный проезд к вокзалу ВСМ Петербург — Москва и разгрузить площадь Восстания.
«Товарный переулок с бульваром посередине достаточно широкий. Его развитие до Кременчугской улицы позволит организовать нормальный выезд на Обводный канал и на Старо-Невский проспект. На улице Черняховского, где тоннель станет ее продолжением, тоже есть место для организации въезда/выезда», — отмечает вице-губернатор Кирилл Поляков в разговоре с «РБК Петербург». При этом чиновник пообещал, что сад Сан-Галли не будут затрагивать в проекте.
По заказу РЖД концепцию тоннеля должен разработать «Первый проектный институт» в этом году. Построить новый объект планируют к запуску ВСМ, к 2028 году.
Пробки у площади Восстания исчезнут?
«Проект тоннеля хорош тем, что повышает связность улично-дорожной сети в районе площади Восстания. Но кардинально разгрузить этот сложнейший транспортный узел не сможет, потому что не обслуживает те направления, которые больше всего загружают его», — отмечает транспортный инженер и автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов. Схожего мнения придерживается транспортный эксперт Георгий Фролов, а также главный инженер проектов Лаборатории Градопланирования Илья Резников.
«ВСМ Петербург — Москва — это прибывающие и уезжающие раз в 15 минут поезда, перевозящие по 500–1000 человек. Вывоз даже половины, это значительный затор, который не будет успевать рассасываться до следующих поездов. Дополнительно дорожная сеть будет загружена отстаивающимися автомобилями и такси. Тоннель позволит дополнительно "размазать" такие заторы, но это очевидно ухудшит его транзитную функцию. В итоге либо спрос на подъезд к терминалу необходимо будет как-то регулировать, либо сохранять тоннель как сугубо транзитный. Эффективность обслуживания ВСМ в таком случае заметно сократится, так как обеспечить быстрый выезд для ограниченного числа пользователей, условных VIP-персон, можно и через существующую УДС с помощью спецпропусков или заградительных тарифов», — считает транспортный эксперт и автор телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе» Георгий Фролов.
При этом некоторые эксперты видят потенциальное негативное влияние проекта тоннеля на качество местных жителей близлежащих домов. «Кроме того, пропускная способность ограничена существующими улицами, к которым подключается тоннель. Сильно могут ухудшиться условия жизни на улице Черняховского из-за возрастания транспортной нагрузки. Ради расширения проезжей части там могут уничтожить бульвар», — подчеркивает Баранов.
Почему тоннель решили строить сейчас? Он обеспечит удобный подъезд к ВСМ?
Едва ли тоннель повлияет на более удобный доступ к ВСМ, так как с высокоскоростной магистралью он связан лишь близким расположением, отмечает транспортный инженер Дмитрий Баранов. «Отрицательной стороной проекта является и то, что ради тоннеля и терминала ВСМ хотят уничтожить исторические здания Кокоревских складов, которые из депрессивной промзоны уже успели превратиться в культурное пространство. Особенно обидно, что прошлая попытка строительства такого терминала привела к уничтожению не менее ценной застройки, на месте которой, в итоге, возник ТРК Галерея. При этом снос торгово-развлекательного комплекса никто даже не рассматривал, то есть его ценят больше чем исторические склады», — сетует эксперт.
Говоря об анонсированном проекте тоннеля, важно отметить еще несколько деталей. «"Подкопаться" под железнодорожные пути после запуска ВСМ будет сложнее, а значит строить заложенную в генплан связь необходимо сейчас. В крайнем случае оставить под нее закладные. В то же время ВСМ находится сегодня в режиме "выживания". Чтобы проект дошел до реализации, на этапе концепции из него исключили все сложные и дорогие решения. Магистраль не заходит в застройку Твери и Великого Новгорода. В Петербурге, чтобы не переустраивать существующую инфраструктуру Московского вокзала, ВСМ приходит не на площадь Восстания, а фактически на задворки "Галереи". С учетом этих фактов вряд ли стоит ожидать тоннель. Если проект смогут "продать", он будет максимально упрощен — например, трансформируется в более дешевую эстакаду — либо останется на уровне закладной под путями ВСМ», — заключает транспортный эксперт Георгий Фролов.
Как можно улучшить ситуацию? Опыт столицы
Чтобы действительно разгрузить площадь Восстания, необходимо сократить автомобильную нагрузку на центральную часть города, считают эксперты. В частности, для эффективного обслуживания терминала ВСМ нужно уделить особое внимание общественному транспорту. «Важно обеспечить реальный приоритет движения автобусов и перенести остановки к вокзалу, чтобы им было удобно и выгодно пользоваться. Физически отделить полосы для движения общественного транспорта, чтобы на них не заезжали посторонние автомобили», — говорит Баранов.
Одним из лучших решений по транспортному обслуживанию вокзала ВСМ — смена расположения, считает Георгий Фролов. «Упрощение и удешевление проекта привели к тому, что его строят фактически на заднем дворе "Галереи". С Московского вокзала можно выйти прямо на Невский проспект и много куда просто дойти пешком, что опять же разгружает и личный и общественный транспорт. Это главная прелесть вокзалов в сравнению с аэропортами. Из-за экономии средств Петербург, Тверь и Великий Новгород лишают этого преимущества. По противоположному пути идет Москва — город вкладывает свои средства в участок и приводит его прямо на Каланчевскую площадь (Площадь Трех Вокзалов)», — подчеркивает транспортный эксперт Георгий Фролов.
Кроме того, в Москве в концепцию терминалов ВСМ закладывают интеграцию с существующими станциями метро и пригородными поездами (МЦД), проектируют и строят и новую инфраструктуру, отмечает эксперт. «На станции "Рижская" БКЛ строят новый выход, чтобы пассажиры пересаживались с ВСМ на метро, не выходя на улицу. На Каланчевской площади от Ленинградского вокзала в центр города прокладывают новую трамвайную линию по проспекту Академика Сахарова», — добавляет он.
В Петербурге на подобных решениях пока не акцентировали внимание. «Если постараться, на визуализациях можно было найти упоминания выхода с перспективной станции 6-й линии метро "Лиговский проспект" (пересадка на 4-ю линию). Правда, это сложно заметить на фоне эстакад и тоннелей. Хотя именно метро способно справиться с потоком пассажиров», — отмечает Фролов. Подобный опыт у Петербурга был во время Чемпионата мира по футболу. «ЧМ успешно обеспечил новыми станциями не только Крестовский остров, но и Приморский район. Ровно по такой же логике сейчас можно и нужно ускорить разработку и проектирование участка 6-й линии метро от "Обводного канала" до "Площади Восстания"», — говорит транспортный эксперт Георгий Фролов. При этом он отмечает, что построить метро к 2028 году, возможно, и не смогут, но насчет запуска ВСМ и автомобильного тоннеля есть такие же сомнения.
Транспортный эксперт, урбанист, автор телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе»:
«ВСМ — отличный повод для восстановления трамвайной линии на площади Восстания. Эта линия всегда была востребована и сможет дать и удобные связи как вокзалу высокоскоростной магистрали, так и разгрузить саму площадь Восстания. Трамвай, кстати, может стать и интересной частью проекта тоннеля под вокзалом ВСМ. В дополнение к четырем полосам можно заложить трамвайную линию, которая эффективно свяжет терминал с Невским и Красногвардейскими районами через мост Александра Невского. Решение это станет достойным ответом трамвайному тоннелю под Западным вокзалом Варшавы».
Комментарии (0)