В Петербурге хотят строить автомобильный тоннель у Московского вокзала. Это разгрузит центр? Упростит подъезд к ВСМ?

Что это за проект?

Это четырехполосный автомобильный тоннель с пешеходными тротуарами, отмечает вице-губернатор Кирилл Поляков. Начинаться он должен в конце улицы Черняховского, а выходить с другой стороны железной дороги на Товарный переулок, откуда автомобили поедут на Кременчугскую улицу. Длина тоннеля, по предварительным расчетам, составит 300-400 метров. Власти выбрали тоннель вместо путепровода, так как въезды и выезды требуют меньше места в первом случае. По задумке объект должен решить сразу две задачи: обеспечить комфортный проезд к вокзалу ВСМ Петербург — Москва и разгрузить площадь Восстания.

«Товарный переулок с бульваром посередине достаточно широкий. Его развитие до Кременчугской улицы позволит организовать нормальный выезд на Обводный канал и на Старо-Невский проспект. На улице Черняховского, где тоннель станет ее продолжением, тоже есть место для организации въезда/выезда», — отмечает вице-губернатор Кирилл Поляков в разговоре с «РБК Петербург». При этом чиновник пообещал, что сад Сан-Галли не будут затрагивать в проекте.

По заказу РЖД концепцию тоннеля должен разработать «Первый проектный институт» в этом году. Построить новый объект планируют к запуску ВСМ, к 2028 году.