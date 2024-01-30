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Транспорт

Новую схему движения без пробок в Петербурге разработают к ноябрю 2024 года

Новая Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) должна снизить загруженность дорог и уменьшить количество аварий.

fornStudio / Shutterstock.com

В пресс-службе комитета по транспорту отметили, что специалисты изучат нынешнюю ситуацию на дорогах, а также проведут натурные обследования транспортных и пешеходных потоков. Мониторинг затронет почти 100 ключевых транспортных узлов Петербурга.

Информацию также будут собирать с помощью GPS или ГЛОНАСС и через опросы водителей, пешеходов и велосипедистов.

В планах сделать приоритет на общественном транспорте. Специалисты должны предложить решения по оптимизации работы светофоров и развитию инфраструктуры для пешеходного движения. Новую схему собираются предложить к ноябрю 2024 года. Итогом станет комплекс предложений по улучшению организации дорожного движения.

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