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Транспорт

В Сертолово до конца года откроют транспортно-пересадочный узел

Сейчас власти Ленобласти начали проводить подготовительные работы, необходимые для начала строительства. Начать же строительно-монтажные работы по организации улично-дорожной сети вокруг узла планируется в 2025 году.

Matthew Nichol/shutterstock

Согласно подсчетам комитета по транспорту Ленобласти, на эти цели из местного бюджета потребуется выделить 650 млн рублей. Кроме того, в этом году региональный комитет по дорожному хозяйству разработает проектную документацию на подключение к Выборгскому шоссе и на строительство улично-дорожной сети. Об этом сообщает РБК.

Открыть транспортно-пересадочный узел, который свяжет Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти с Финляндским вокзалом в Петербурге, планируют во второй половине 2024 года. Помимо строительства самого транспортно-пересадочного узла в Сертолово пройдут работы по организации дорожной сети.

Недавно мы рассказывали о том, что Смольный обновил программу по развитию транспортной системы Петербурга. В ней сказано, что к 2027 году должны запустить пригородно-городские железнодорожные маршруты, а к концу 2030 года собираются изменить маршрут Ораниенбаум — Белоостров с остановкой у аэропорта Пулково.

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