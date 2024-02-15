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Транспорт

Электрички в Петербурге и городской жд-маршрут до Пулково: как будет развиваться транспорт в ближайшие годы

Смольный обновил программу по развитию транспортной системы Петербурга. В ней сказано, что к 2027 году должны запустить пригородно-городские железнодорожные маршруты, а к концу 2030 года собираются изменить маршрут Ораниенбаум — Белоостров с остановкой у аэропорта Пулково.

Shutterstock.com (Roofsoldier)

«К 2027 году Концепцией предполагается запуск пригородно-городских маршрутов Ораниенбаум — Белоостров и Гатчина-Варшавская — Токсово. К концу 2030 года предполагается изменение трассировки маршрута Ораниенбаум — Белоостров с прохождением его через аэропорт Пулково транзитом», — говорится в обновленном паспорте программы, пишет «Фонтанка». Эти же сроки указаны и в концепции РЖД.

Ранее сообщалось, что городские власти и РЖД рассчитывают провести два полукольца для электрички. При этом первое из них сначала не будет заходить в аэропорт. Для него необходимо построить маршрут «Лигово — Пулково — Шоссейная». Стоимость работ оценивается в 64 млрд рублей. До тех пор предполагается связать аэропорт с Балтийским вокзалом.

Также в проекте говорится о транспортной связи с городом-спутником «Южный», конгрессно-выставочным центром «Экспофорум», общественно-деловым центром «Лахта-центр», а также крупными курортными и жилыми зонами.

«В настоящее время за счет средств акционерного общества «Российские железные дороги» и акционерного общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» реализуется строительство нового ТПУ «19 км». Ввод в эксплуатацию ТПУ «19 км» запланирован на конец 2025 года», — сказано в документе.

Кроме того, Смольный планирует запустить единый тариф, по которому можно проехать на разных видах транспорта (в том числе и на электричках) по одному проездному документу.

«В настоящее время между СПб ГКУ «Организатор перевозок» и акционерным обществом «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» прорабатывается вопрос обмена протоколом информационного взаимодействия в автоматизированной системе «Виртуальный проездной билет» информационной системы «Система электронного контроля оплаты проезда», а также обмена технической информацией для формирования и учета транзакций оплаты проезда, необходимых для учета при распределении выручки», — написано в паспорте программы.

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