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Транспорт

На 10 000 электросамокатов в Петербурге станет больше в новом сезоне

Всего в городе будет 47 000 единиц двухколесного транспорта для аренды. При этом петербургские власти обсуждают вопрос вождения СИМ в нетрезвом виде и ограничения езды вдвоем на одном самокате.

VLogged / Shutterstock.com

Как рассказал председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, этот показатель на десять тысяч средств индивидуальной мобильности (СИМ) больше, чем было прежде.

«Мы сейчас с операторами говорим о том, что увеличивается количество самокатов порядка десять тысяч, у нас их сейчас порядка 37 тысяч, до 47 тысяч. В том числе покупаются новые самокаты, которые смогут ограничивать езду вдвоем», — заявил Бельский.

Он также отметил, что некоторые подобные СИМ будут использовать уже в этом году. При этом спикер добавил, что Петербург пока не готов к новому сезону электросамокатов. Городские власти обсуждают вопрос вождения СИМ в нетрезвом виде и ограничения езды вдвоем на одном самокате.

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