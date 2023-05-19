Инструкция: я попал в ДТП с электросамокатом — что делать?

Количество ДТП с электросамокатами в России выросло на 40% в 2022 году. Специально для «Собака.ru» адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Тимофей Евсеев объясняет, как вести себя, оказавшись участником происшествия.
Первые действия при ДТП с электросамокатом
- Удостоверьтесь, что жизни и здоровью участников ДТП ничего не угрожает. Сообщите о происшествии в полицию. При необходимости вызовите скорую. Если все произошло на проезжей части, позвоните в ГИБДД.
- Включите аудио или видеозапись на телефоне.
- Установите контакт с водителем самоката. Сфотографируйте номер транспортного средства (QR-код на руле) или любые другие опознавательные признаки.
- Если есть подозрение, что здоровью причинен вред, обратите на это внимание виновника. Именно виновника, так как согласно пункту 24.6 ПДД во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), пешеходы имеют приоритет. Для такого водителя СИМ предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей по статье 12.18 КоАП РФ.
- Потребуйте самокатчика оставаться на месте ДТП до оформления происшествия.
- Запишите контакты очевидцев и примерное время происшествия.
- Обменяйтесь телефонами с виновником ДТП. Только позвоните на него сразу, чтобы быть уверенным в актуальном номере.
- По возможности лучше на место ДТП сразу вызывать адвоката. Он сориентирует в правовом поле, расскажет о возможных вариантах развития событий, проследит за корректным оформлением происшествия.
Как правильно фиксировать ДТП?
Сфотографируйте место ДТП минимум с трех ракурсов. На снимках должны быть видны названия улиц и номера домов, расположение объектов транспортно-пешеходной инфраструктуры. Скачайте на телефон приложение «Безопасный Санкт-Петербург». С помощью функции «Видеосвидетель» материал, снятый через данное приложение автоматически уходит в городскую систему наблюдения, а пользователь немедленно получает идентификатор материала. Этот способ имеет ряд преимуществ перед обычной камерой: например, достаточно сообщить номер видео в полицию. Истребование материала при помощи адвоката, следователя или судьи поможет грамотно оформить запись как доказательство и подтвердит ее достоверность.
Еще в мобильном приложении «Безопасный Санкт-Петербург» можно найти ближайшую к месту события видеокамеру, увидеть ее обзор и направить заявку на сохранение видеоархива. Чтобы сохранить запись до истребования, необходимо позвонить в городской мониторинговый центр (для Петербурга — 8 (812) 576-26-15), сообщить дату, время инцидента и номер камеры. Прибывшие на место сотрудники ГАИ составят схему ДТП, возбудят дело об административном правонарушении, проведут административное расследование и привлекут виновника к ответственности.
Водитель электросамоката уехал с места ДТП. Как быть?
Чтобы найти водителя арендованного самоката, достаточно обратиться в поддержку сервиса и сообщить место и время происшествия. Сотрудники кикшеринга в перспективе могут оштрафовать виновника за нарушение правил или забанить. Если живете в Петербурге, отправьте жалобу в официальный чат-бот кикшеринговых операторов или позвоните на горячую линию +7 (812) 240-75-85.
Запишите отличительные черты СИМ и водителя — рост, телосложение, цвет волос и одежды, размер самоката. Сообщите в полицию. Если упали, ударились, получили серьезные повреждения, вызывайте скорую. Зафиксировав увечья, со справкой идите в полицию писать заявление.
Когда я могу рассчитывать на компенсацию и куда обращаться?
Чтобы возместить ущерб здоровью, важно подтвердить их наличие и степень тяжести — устанавливают судмедэксперты. Если гражданину нанесены увечья, ему должны возместить утраченный заработок и дополнительные расходы: на лечение, особое питание, лекарства, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, подготовку к другой профессии, если нужна такая помощь, но он не может получить ее бесплатно.
Претендовать на компенсацию морального вреда можно всегда. Достаточно самого факта правонарушения, совершенного в отношении пешехода.
За компенсацией морального вреда и здоровью следует обращаться в федеральный суд в порядке гражданского судопроизводства. Чтобы привлечь виновника ДТП к административной или уголовной ответственности — в полицию.
В последние время суды взыскивают все большие и большие суммы. Сегодня при тяжких увечьях можно говорить о компенсации в размере миллиона рублей. Так как поправки в ПДД для самокатов только недавно вступили в силу, правоприменительная практика только формируется. В течение года мы увидим, как все будет работать.
Материал не является квалифицированной юридической помощью, так как каждый случай индивидуален.
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