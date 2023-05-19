Инструкция: я попал в ДТП с электросамокатом — что делать?

Когда я могу рассчитывать на компенсацию и куда обращаться?

Чтобы возместить ущерб здоровью, важно подтвердить их наличие и степень тяжести — устанавливают судмедэксперты. Если гражданину нанесены увечья, ему должны возместить утраченный заработок и дополнительные расходы: на лечение, особое питание, лекарства, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, подготовку к другой профессии, если нужна такая помощь, но он не может получить ее бесплатно.

Претендовать на компенсацию морального вреда можно всегда. Достаточно самого факта правонарушения, совершенного в отношении пешехода.

За компенсацией морального вреда и здоровью следует обращаться в федеральный суд в порядке гражданского судопроизводства. Чтобы привлечь виновника ДТП к административной или уголовной ответственности — в полицию.

В последние время суды взыскивают все большие и большие суммы. Сегодня при тяжких увечьях можно говорить о компенсации в размере миллиона рублей. Так как поправки в ПДД для самокатов только недавно вступили в силу, правоприменительная практика только формируется. В течение года мы увидим, как все будет работать.

Материал не является квалифицированной юридической помощью, так как каждый случай индивидуален.