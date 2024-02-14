«Удельную» закроют на ремонт почти на год. Будет ли больше пробок? Как это повлияет на бизнес?

В первой половине 2024 года станцию метро «Удельная» на 11 месяцев закроют на ремонт. Комитет по транспорту пока не сообщал, как изменит транспортные схемы. «Собака.ru» узнала у экспертов, как это может изменить жизнь петербуржцев.
Что известно о закрытии «Удельной»?
Станцию метро «Удельная» закроют на 11 месяцев на ремонт в первом квартале 2024 года, более точную дату власти пока не называют. Станцию не обновляли с момента ее запуска в 1982 году. На работы планируют потратить порядка 1,9 млрд рублей и завершить их не позднее 22 февраля 2025 года. Подрядчиком стала компания ООО «Ленспецавтоматика» — единственная, что участвовала в основном конкурсе. Эта организация в 2021-м реконструировала «Маяковскую», а в 2019-м — «Академическую», обе станции были сданы в срок. Победитель займется капремонтом фасадов, заменой покрытий полов из природного камня, ремонтом помещений эскалаторного, кассового, машинного залов, систем вентиляции, отопления, освещения, сигнализации и прочего. Организацию, которая будет заниматься конкретно ремонтом эскалаторов, пока не определили.
После «Удельной» планируют отремонтировать станции «Озерки» (с 31 января 2025 года по январь 2026 года), «Технологический институт — II» (2026 год), а также второй вестибюль «Площади Ленина» с выходом на Боткинскую улицу (2027 год).
Как закрытие станции повлияет на транспорт и бизнес?
«С точки зрения местоположения это не самая проблемная станция в городе. Все дома, расположенные вблизи этой станции, находятся также и рядом с "Озерками" и "Пионерской". Однако поблизости еще расположена одноименная железнодорожная станция, поэтому пассажиры электричек пользовались "Удельной" для пересадки на метро. Соответственно, этот пассажиропоток теперь перенаправится на Финляндский вокзал. По идее, станция "Площадь Ленина" должна справиться с ним», — считает транспортный аналитик Владислав Булгаков.
Ремонт «Удельной» не приведет к транспортному коллапсу в районе, поскольку это заранее известные изменения, и есть время к ним подготовиться, считает транспортный проектировщик Дмитрий Баранов. Однако стоит помнить, что практически любая станция метро в Петербурге — важный крупный транспортный узел. «Удельная особенна тем, что здесь большинство пассажиров пересаживаются на пригородные поезда и наземный транспорт. Закрытие этого транспортного узла, конечно, не только ухудшит доступность прилегающих кварталов, но и нарушит привычные маршруты», — отмечает Баранов.
«Закрытие "Удельной" прежде всего увеличит нагрузку на ближайшие станции метро и на транспорт, который довозит до них. Но также может заметно возрасти нагрузка на Финляндский вокзал со стороны пассажиров электрички. Многие будут сталкиваться с трудностями, по привычке выходя на "Удельной" и вынужденные добираться до других станций метро», — говорит эксперт.
Часть специалистов ожидает негативные последствия для бизнеса от закрытия «Удельной». В первую очередь это может отразиться на стрит-ритейле, считает руководитель Rusland SP Retail Александр Карпов. Но есть выход: договариваться с арендодателем о предоставлении на время ремонтных работ дисконта по арендной ставке на уровне минимум 30%. При этом для ТЦ это некритично, как для офисов и стрит-ритейла, так как в торговом центре трафик зависит не от работы метро, а от качества концепции, акцентирует старший консультант отдел консалтинга и аналитики NF Group в Петербурге Наталия Киреева.
Как можно избежать неудобств? Поможет ли опыт закрытия «Чернышевской» и «Ладожской»?
«В идеале, конечно, нужно прежде всего максимально проинформировать горожан как о самом закрытии, так и о том, как им пользоваться транспортом в этот период. Это должны быть не только объявления в СМИ, но указатели на месте. Чтобы человек, попавший в неожиданную для себя ситуацию, мог быстро сориентироваться», — считает Дмитрий Баранов.
Чтобы не было перегрузок, важно равномерно распределить потоки и максимально задействовать электрички. «Для этого можно добавить дополнительные поезда, а лучше — организовать тактовое движение, а также обособить трамвайные пути и запустить усиленные маршруты. Такие изменения могут сыграть положительную роль и после завершения работ, если сохранение каких-то элементов введенной схемы повысит качество работы наземного транспорта», — подчеркивает эксперт.
Избежать проблем на дорогах можно, сделав выделенные полосы. «В районе Удельной, думаю, прежде всего необходимо выделить пути на проспекте Энгельса, где заторы и ДТП существенно нарушают движение трамваев. Еще понадобятся выделенные полосы для автобусов на проспекте Испытателей. Возможно, имеет смысл на некоторых узких улицах ограничить движение транспорта, кроме общественного, чтобы он двигался без помех. Все это должны проработать специалисты Центра транспортного планирования», — отмечает Баранов.
В целом, при закрытии «Удельной» необходимы примерно такие же изменения, какие были введены для «Чернышевской» и «Ладожской». «Закрытие этих станций метро на ремонт стало хорошим поводом обратить внимание на организацию дорожного движения: ввели новые выделенные полосы, были обособлены делиниатором пути на мосту Александра Невского. Все это было необходимо и без закрытия станций, но такие события подтолкнули сделать это более решительно. Радует, что сохранили достигнутый уровень приоритета общественного транспорта. При закрытии "Удельной" тоже остро необходимы подобные изменения. Надеюсь, такие решения будут приняты на постоянной основе. Улучшение работы общественного транспорта позволит людям чаще им пользоваться, в том числе и вместо личного автомобиля, и, тем самым, в итоге снизить пиковые нагрузки на дорожную сеть», — заключает Дмитрий Баранов.
Комментарии (0)