«Удельную» закроют на ремонт почти на год. Будет ли больше пробок? Как это повлияет на бизнес?

Что известно о закрытии «Удельной»?

Станцию метро «Удельная» закроют на 11 месяцев на ремонт в первом квартале 2024 года, более точную дату власти пока не называют. Станцию не обновляли с момента ее запуска в 1982 году. На работы планируют потратить порядка 1,9 млрд рублей и завершить их не позднее 22 февраля 2025 года. Подрядчиком стала компания ООО «Ленспецавтоматика» — единственная, что участвовала в основном конкурсе. Эта организация в 2021-м реконструировала «Маяковскую», а в 2019-м — «Академическую», обе станции были сданы в срок. Победитель займется капремонтом фасадов, заменой покрытий полов из природного камня, ремонтом помещений эскалаторного, кассового, машинного залов, систем вентиляции, отопления, освещения, сигнализации и прочего. Организацию, которая будет заниматься конкретно ремонтом эскалаторов, пока не определили.

После «Удельной» планируют отремонтировать станции «Озерки» (с 31 января 2025 года по январь 2026 года), «Технологический институт — II» (2026 год), а также второй вестибюль «Площади Ленина» с выходом на Боткинскую улицу (2027 год).