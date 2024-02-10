В этом году в Петербурге отремонтируют 22 км трамвайных путей

«Петербург продолжает модернизацию инфраструктуры электротранспорта. В 2024 году в Центральном, Невском, Василеостровском, Выборгском и Калининском районах запланировано отремонтировать порядка 22 км трамвайных путей. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 4 млрд рублей», — сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас продолжается замена изношенного полотна на четырех объектах: на проспекте Просвещения от проспекта Энгельса до проспекта Художников и от проспекта Культуры до Светлановского проспекта, на участке от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

В планах ремонт на проспекте Энгельса от проспекта Просвещения до улицы Шостаковича, далее - от улицы Сикейроса до Поклонной горы. Также специалисты отремонтируют пути по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Еще одним протяженным объектом станет Новочеркасский проспект. На этой линии трамвайные пути заменят от Заневской площади до Красногвардейской площади.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге к 2026 ускорят все трамваи. В среднем скорость наземного транспорта этого типа должна вырасти на 14%.