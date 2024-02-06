На строительство метров в Кудрово собираются выделить почти 35 млрд рублей из федерального бюджета

Координационный совет по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области при Минтрансе РФ поручил рассмотреть возможность выделить Петербургу из федерального бюджета 35,7 млрд руб. на строительство станции метро «Кудрово» Лахтинско-Правобережной линии, пишут «Ведомости Северо-Запад».

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что правительство области вместе со Смольным продолжат работу по сохранению сроков строительства станции «Кудрово». Открыть ее обещали до конца 2027 года. Он также добавил, что сейчас зарезервированы земельные участки для депо метрополитена возле поселка Янино.