Станцию метро «Кудрово» планируют ввести в 2027 году. Но есть нюанс

Губернатор Ленобласти также отметил, что под согласованными сроками понимается 2027 год. Также регионы будут заниматься поиском источника финансирования строительства.

Проект станции метро «Кудрово» не включили в план закупок компании «Метрострой Северной столицы» на 2024 год. Но при этом производственная и адресная инвестиционная программы на плановый период еще будут уточняться.

Как пишет «Фонтанка», в плане закупок на сайте госзаказа этот пункт сохранили. Его название звучит следующим образом: «Выполнение работ по разработке проектной документации с выполнением инженерных изысканий по объекту: "Строительство Лахтинско-Правобережной линии от ст. "Улица Дыбенко" до ст. "Кудрово"».

Работы должны занять порядка двух лет, а на проект собираются потратить примерно 277 млн рублей. При этом закупку собирались проводить еще в июне 2023 года.