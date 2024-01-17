Станцию метро «Кудрово» планируют ввести в 2027 году. Но есть нюанс

При этом проектирование станции не включили в план закупок компании «Метрострой Северной столицы» на 2024 год. Однако в плане закупок на сайте госзаказа этот пункт сохранился. А губернатор Ленобласти Александр Дрозденко добавил, что правительство области вместе со Смольным продолжат работу по сохранению сроков строительства станции «Кудрово».
Губернатор Ленобласти также отметил, что под согласованными сроками понимается 2027 год. Также регионы будут заниматься поиском источника финансирования строительства.
Проект станции метро «Кудрово» не включили в план закупок компании «Метрострой Северной столицы» на 2024 год. Но при этом производственная и адресная инвестиционная программы на плановый период еще будут уточняться.
Как пишет «Фонтанка», в плане закупок на сайте госзаказа этот пункт сохранили. Его название звучит следующим образом: «Выполнение работ по разработке проектной документации с выполнением инженерных изысканий по объекту: "Строительство Лахтинско-Правобережной линии от ст. "Улица Дыбенко" до ст. "Кудрово"».
Работы должны занять порядка двух лет, а на проект собираются потратить примерно 277 млн рублей. При этом закупку собирались проводить еще в июне 2023 года.
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