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Транспорт

Первый этап КАД-2 вокруг Петербурга построят за 3,5 года

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал приблизительные сроки второй кольцевой дороги вокруг города. Он заявляет, что проектирование может начаться уже в этом году.

Tsuguliev/shutterstock

По словам вице-премьера, при должном финансировании на возведение первой очереди КАД-2 протяжённостью 87 километров потребуется около 3,5 лет. «Необходимость формирования второго скоростного маршрута вокруг Петербурга связана с текущей нагрузкой на вылетные магистрали, прежде всего в восточном направлении.... Поэтому мы подготовили общую трассировку, это порядка 348 км, это новый кольцевой маршрут... При принятии решения мы можем сдвинуть влево и начать это строить, проектировать уже в этом году. Более того, считаем, что при наличии финансирования за 3,5 года мы эту дорогу построим (...). Это 87 км, первый участок», — цитирует Марата Хуснуллина «Интерфакс.

Также вице-премьер назвал сроки строительства Пулковской развязки на М-11. По его словам, объект должны сдать в 2026 году. «Проект составляет порядка 9 млрд рублей. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. В 2026 году сделаем. Это очень важно для развития аэропортов», — отметил федеральный чиновник.

На этой неделе мы рассказывали о том, что новую дорогу до аэропорта Пулково соединят с юго-западной частью Петербурга. По окружной магистрали можно будет попасть в аэропорт, при этом не заезжая на Пулковское шоссе. Построить объект должны до 2040 года.

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