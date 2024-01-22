Новую дорогу до аэропорта Пулково соединят с юго-западной частью Петербурга

Такой проект содержится в Генеральном плане, утвержденном Смольным в декабре 2023 года. Как пишет «Деловой Петербург», магистраль общей длиной около 17 км поделят на две части: от Пулковского шоссе до Волхонского шоссе с путепроводом над дорогой в аэропорт и от Волхонского шоссе через производственную зону Предпортовая-3 до Толмачевской улицы.

С трассы будет два выхода к застройкам на юго-западе, в частности, к жилым районам возле парка Александрино. Кроме этого, дорогу проложат за пределы КАД до Ново-Койровского шоссе (это служебное шоссе, которым пользуются власти города и некоторые службы). Проект планируют реализовать до 2040 года.