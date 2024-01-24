Метрополитен определился с подрядчиком на капремонт «Удельной»

Информация о том, что закупка завершена, содержится на сайте госзакупок. Там указано, что конкурс признан несостоявшимся, так как на него была подана всего одна заявка. Там же сказано, что договор будет заключен с компанией, подавшей эту заявку. Стоимость договора составляет 1,9 миллиардов рублей.

Подрядчик на ремонт эскалаторов на той же станции пока не определён. Заявки на участие в конкурсе на 68,7 миллионов рублей рассматривает комиссия.

Напомним, что «Удельная» будет недоступна для пассажиров почти год. Все работы должны будут закончить не позднее 22 февраля 2025 года.

Недавно Смольный назвал сроки завершения строительства станции «Горный институт». «Метрострой Северной Столицы» запустит станцию в третьем квартале 2024 года.