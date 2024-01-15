В Петербурге собираются закрыть на ремонт станцию метро «Нарвская»

В планах отреставрировать вестибюль станции, фасады, кровлю, газонные ограждения, а также провести капитальный ремонт роллопандуса. Срок окончания подачи заявок по данной закупке — 25 января этого года. При этом не указано точных сроков завершения работ.

Как пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу метрополитена, закрывать станцию для пассажиров не потребуется, а работы затронут в основном внешних фасадов и стилобата. Но есть вероятность, что «работа станции будет иметь ограничения».

Напомним, станция метро «Удельная» в Петербурге уйдет на капитальный ремонт почти на год. Сейчас «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика, который проведет работы на станции. На капремонт собираются потратить порядка 1,9 млрд рублей, а завершить преображение должны не позднее 22 февраля 2025 года.