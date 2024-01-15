18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Петербурге собираются закрыть на ремонт станцию метро «Нарвская»

На сайте единой информационной системы в сфере госзакупок появилась информация о разработке научно-проектной и рабочей документации по капитальному ремонту станции метро «Нарвская». Метрополитен планирует потратить на разработку проекта 40,24 млн рублей.

pio3 / Shutterstock.com

В планах отреставрировать вестибюль станции, фасады, кровлю, газонные ограждения, а также провести капитальный ремонт роллопандуса. Срок окончания подачи заявок по данной закупке — 25 января этого года. При этом не указано точных сроков завершения работ.

Как пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу метрополитена, закрывать станцию для пассажиров не потребуется, а работы затронут в основном внешних фасадов и стилобата. Но есть вероятность, что «работа станции будет иметь ограничения».

Напомним, станция метро «Удельная» в Петербурге уйдет на капитальный ремонт почти на год. Сейчас «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика, который проведет работы на станции. На капремонт собираются потратить порядка 1,9 млрд рублей, а завершить преображение должны не позднее 22 февраля 2025 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: