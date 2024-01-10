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Транспорт

Станция метро «Удельная» в Петербурге уйдет на капитальный ремонт почти на год

Сейчас «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика, который проведет работы на станции. На капремонт собираются потратить порядка 1,9 млрд рублей, а завершить преображение должны не позднее 22 февраля 2025 года.

Postmodern Studio / Shutterstock.com

Аукцион на проведение работ выставили еще в конце прошлого года, следует из информации на сайте госзакупок. Подрядчик по контракту должен провести капитальный ремонт вестибюля, наклонного хода, тяговой подстанции и системы вентиляции.

Максимальная цена работ составит 1,862 млрд рублей. Завершить капремонт должны не позднее 22 февраля 2025 года.

«Фактические работы по капитальному ремонту с закрытием вестибюля станции «Удельная» (СМР) должны производиться круглосуточно с возможностью выполнения работ в выходные и праздничные дни при условии дополнительного согласования времени производства работ с заказчиком», — сказано в документации.

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