Летом Петербург получит новые электробусы

Это будут машины большого класса, рассчитанные на 53 пассажиров. Электробусы оборудованы современными системами безопасности и доступны для маломобильных граждан. Новые автобусы будут зеленого цвета. Технику поставит вологодская компания «Транс-Альфа». Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Также на закупку трамваев для линии «Славянка» Петербургу выделили 500 млн рублей. В планы входит приобретение 22 низкопольных трехсекционных трамваев российского производства. Для транспорта выделят линию скоростного трамвая длиной свыше 21 км. Она протянется от Балканской площади через Шушары и до микрорайона Славянка. В проект входит также строительство трех мостов, четырех путепроводов и остановочных павильонов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 75% автобусов перевели на газовое топливо.