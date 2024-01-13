18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Летом Петербург получит новые электробусы

Они предназначены для строящегося автопарка на Ржевке. Первая поставка включает 26 машин. Они начнут курсировать по маршрутам в Красногвардейском, Калининском, Выборгском и Приморском районах.

Фото: Комитет по транспорту

Это будут машины большого класса, рассчитанные на 53 пассажиров. Электробусы оборудованы современными системами безопасности и доступны для маломобильных граждан. Новые автобусы будут зеленого цвета. Технику поставит вологодская компания «Транс-Альфа». Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Также на закупку трамваев для линии «Славянка» Петербургу выделили 500 млн рублей. В планы входит приобретение 22 низкопольных трехсекционных трамваев российского производства. Для транспорта выделят линию скоростного трамвая длиной свыше 21 км. Она протянется от Балканской площади через Шушары и до микрорайона Славянка. В проект входит также строительство трех мостов, четырех путепроводов и остановочных павильонов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 75% автобусов перевели на газовое топливо.

Может ли Петербург стать российской столицей электрокаров? К чему это приведет?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: