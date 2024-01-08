В Петербурге с 9 января изменится движение сразу нескольких автобусов

В Комитете по транспорту пообещали, что на линию выйдет больше автобусов, чем обычно, а интервалы ожидания сократятся до 10–13 минут. Что касается других маршрутов, то автобусы № 262 будут делать заезд на Косую линию Васильевского острова, трасса автобуса № 267 продлевается до Финляндского вокзала.

Автобусы № 307 изменят направление движения в Сестрорецке у Городской больницы № 40, также будут продлены маршруты автобусов №№ 324, 392 в поселке Тельмана.

Изменятся и название некоторых остановок. Так, «Измайловский проспект» сменит название на «Измайловский бульвар», «Новочеркасский проспект» – на «Большеохтинский мост», «Сердобольская улица» – на «Ж/д станция Ланская», «Торговый комплекс «Лента» (на Выборгском шоссе) – на «Елизаветинская улица», «Светлановский проспект, угол Тихорецкого проспекта» – на «Сад Бенуа», «Улица Воскова, 5» – на «Ж/д станция Сестрорецк».

На днях мы рассказывали о том, что в Ленобласти заменят пол тысячи автобусов. Это сделают в рамках транспортной реформы.