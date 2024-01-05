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Транспорт

В Ленобласти заменят пол тысячи автобусов

Это сделают в рамках транспортной реформы. Она коснётся более 90 межрегиональных и межмуниципальных маршрутов. Главным изменением станет замена около устаревшие транспортные средства.

Yulia_B / Shutterstock.com

Новые автобусы будут оснащены стационарными валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, камерами, предназначенными для учета пассажиропотока, а также датчиками температуры в салоне. Эти инновационные меры призваны сделать поездки более удобными и безопасными для всех пассажиров.

Первые новые автобусы появятся на линиях в феврале и будут обслуживать маршруты в направлениях Гатчинского, Тосненского и Приозерского. С 1 января 2025 года современный транспорт будет запущен на всех маршрутах Ленинградской области.

Что касается Петербурга, в конце декабря в Смольном отчитались о том, что на данный момент 75% автобусов перевели на газовое топливо. Это позволило сократить выбросы в атмосферу на 26 тысяч тонн в год.

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