В Ленобласти заменят пол тысячи автобусов

Новые автобусы будут оснащены стационарными валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, камерами, предназначенными для учета пассажиропотока, а также датчиками температуры в салоне. Эти инновационные меры призваны сделать поездки более удобными и безопасными для всех пассажиров.

Первые новые автобусы появятся на линиях в феврале и будут обслуживать маршруты в направлениях Гатчинского, Тосненского и Приозерского. С 1 января 2025 года современный транспорт будет запущен на всех маршрутах Ленинградской области.

Что касается Петербурга, в конце декабря в Смольном отчитались о том, что на данный момент 75% автобусов перевели на газовое топливо. Это позволило сократить выбросы в атмосферу на 26 тысяч тонн в год.