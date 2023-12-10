В Петербурге запустили бесшумные трамваи

Губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале отметил, что благодаря новым технологиям и материалам пути стали ровными, а ход трамвая – бесшумным. «При модернизации учли потребности жителей с ограниченными возможностями здоровья – оборудовали остановки высокими посадочными площадками для маломобильных горожан», — добавил чиновник.

Всего на улице Руставели обновили в этом году 6 км трамвайных путей – от проспекта Просвещения до конечного пункта «Ручьи». Также губернатор Петербурга отметил, что на улице Руставели обновили дорожное покрытие на участке от Суздальского до Пискаревского проспекта.

Вчера мы рассказывали, что открытие станции метро в Кудрово могут отложить до 2029 года. Ленобласть вложит в постройку транспортного узла 5 миллиардов рублей.