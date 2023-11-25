Смольный опроверг перенос сроков сдачи станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная»

«Окончание строительства указанных станций намечено на конец 2024 года, но в связи с особенностями процедуры приёма объектов в эксплуатацию оплата работ подрядчика (АО «Метрострой Северной столицы») будет производиться в начале 2025 года на основании заложенных лимитов финансирования", — уточнили в комитете. Таким образом, строительство станций подорожало в разы, поскольку на следующий год власти хотят оставить лишь малую часть из заложенных 35 млрд рублей, почти 80% денег уйдёт на 2025-й. Новые параметры Адресной инвестиционной программы власти изложили в проекте постановления.

В Смольном также отмечали, что прокладка коричневой ветки является приоритетным направлением для метростроения. Но несмотря на это, бюджетная комиссия, состоящая в том числе из чиновников администрации, отвергла недавнюю инициативу о повышении финансирования линии.

Ранее в Смольном рассказали, какие станции метро заложены в генплане до 2030 года. До назначенного года в Петербурге должны появиться 43,4 км путей метро, еще около 20 станций необходимо реконструировать. Столько же объектов собираются построить.