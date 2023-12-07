Стоимость поездки на такси выросла в Петербурге почти на 30-37%

Как пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу такси «Максим», средняя цена поездки по Петербургу увеличилась в ноябре на 37% по сравнению с январем 2023 года. К такому значительному скачку стоимости привели два фактора. Во-первых, рост цен на топливо, запчасти, ремонт и обслуживание автомобилей, подорожание новых авто. А во-вторых, введение нового закона о такси, который усложняет работу подрабатывающих водителей и ведет к сокращению предложения.

«Причина в том, что закон предъявляет к самозанятым водителям все те же требования, что и к таксопаркам. Самозанятые вынуждены нести большие расходы на ОСАГО для такси, на перекраску авто в установленные цвета и выполнение других обязательных требований. Для них доход от выполнения заказов не покрывает убытки», — сообщают в пресс-службе агрегатора.

В «Ситимобил» подтвердили рост стоимости поездок на 30%. Самой главной проблемой в сервисе назвали уменьшение количества водителей, а именно «подработчиков», которые составляли существенную долю таксистов.

По данным «Яндекс Такси», с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года средняя стоимость минуты поездки, включая Петербург и Ленинградскую область, составляла 23 рубля, что на 21% больше показателя за тот же период 2021-2022 годов. При значительно возросшей цене на поездки спрос никуда не делся. За год он вырос на 20%, сообщают в «Яндексе».