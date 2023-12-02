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Транспорт

Южную широтную магистраль введут в строй до конца 2027 года

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Новая трасса на 4-6 полос станет дублером южного участка КАД. Дорога соединит Волхонское, Петербургское шоссе и шоссе Подбельского, а в перспективе выведет их на Московское шоссе, трассы М-11 «Нева» и Р-21 «Кола».

Kekyalyaynen / Shutterstock.com

На семикилометровом участке предстоит уложить дорожное полотно, построить тротуары и велодорожки, установить шумозащитные экраны, светофоры и остановочные пункты. Кроме того, будут построены два путепровода через ж/д пути Витебского и Балтийского направления, и еще один — в створе Петербургского шоссе. Пропускная способность трассы составит более 49 тысяч автомобилей в сутки. В эксплуатацию Южную широтную магистраль планируется ввести до конца 2027 года.

«Сейчас на участке от Петербургского шоссе до шоссе Подбельского ведётся монтаж опор путепроводов, завозятся стройматериалы, металлоконструкции и песок для дорожных насыпей. Специалисты устраивают временные дороги, ливневую канализацию и переустраивают газопроводы», — сообщили в Смольном.

Ранее мы также рассказывали, что на строительство КАД-2 в Петербурге уйдет три года. Окончательно определиться с финансированием и началом работ смогут после доработки проекта.

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