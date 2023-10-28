На строительство КАД-2 в Петербурге уйдет три года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на строительство КАД-2 уйдет не более трех лет. «Если мы беремся за подобный объект, то объект должен строиться не более тысячи дней, то есть не более трех лет. Так что после того, как финансово-организационную схему обсудим, подготовим документацию, объявим сроки, и после того, как срок будет объявлен в течение трех лет объект будет построен», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что вместе с городским руководством рассмотрел предложенную трассировку будущей дороги, которая была заложена в технико-экономическом обосновании. Было принято решение взять еще один месяц на доработку проекта, после чего можно будет окончательно определиться с финансированием и стартом строительство КАД-2.

Напомним, вторая кольцевая автодорога (КАД-2) вокруг Петербурга скорее всего будет платной. Финансирование строительства будет происходить за счет средств Фонда национального благосостояния. Стоимость КАД-2 оценивается как минимум в 200 млрд руб.