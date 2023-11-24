Финансирование двух новых станций метро переносят на 2025 год. Это может повлиять на сроки их сдачи

Так, в проекте нового постановления о пообъектном распределении средств внутри адресной инвестиционной программы Петербурга сказано, что из 35 млрд рублей, которые остались на строительство «Казаковской» и «Путиловской», всего 8 млрд должны потратить в 2024 год. При этом обе эти станции должны сдать в 2024 году. Остальные 27 млрд вписаны в 2025 год.

Также по сравнению с предыдущей версией постановления увеличилась стоимость строительства с 60 млрд рублей до 76 млрд.

Перенос средств на следующий год вызывало вопросы о корректности сроках сдачи станций метро. Однако дирекция транспортного строительства подтверждала планы по вводу станций в 2024 году, говоря, что лишь некоторые расчеты придется провести в 2025-м.

Как пишет «Фонтанка», в адресной инвестиционной программе и раньше была вписана небольшая расходная часть на 2025 год — порядка 2 млрд рублей. В КРТИ отмечают, что сроки окончания строительства станций не изменяли.

А вот участок Лахтинско-Правобережной линии «Спасская» — «Горный институт» тоже должны запустить в следующем году. При этом в проекте постановления оставшиеся почти 10 млрд рублей вписаны в 2024 год, а общая стоимость работ выросла с 35,5 млрд рублей до 38 млрд. Около 7 млрд в 2024-м вписаны на строительство Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Каменки», общая стоимость участка — 87 млрд.