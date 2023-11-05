На дорогах Петербурга начал курсировать первый китайский электробус

Электробус оснащен мощным экологическим двигателем и литий-железо-фосфатными аккумулятором класса LFP с гарантией поставщика. Он имеют ряд преимуществ по сравнению со стандартными, в частности более длительный срок службы, повышенную безопасность, большую зарядную емкость, меньшее воздействие на окружающую среду. Такие батареи обеспечат электробусу запас автономного хода на расстоянии более 280 километров.

«Главное — электробус оборудован встроенной системой жидкостного терморегулирования и импульсной системой «саморазогрева», что защищает двигатель машины от возгораний даже при возможных экстремальных условиях эксплуатации», — заявили в Комитете по транспорту.

Электробус способен вместить до 80 пассажиров одновременно. Он также оснащен системой терморегулирования воздуха, функцией наклона кузова для удобства маломобильных пассажиров, электронно-управляемой пневматической подвеской, бесшумным электроприводом и USB-разъемами у каждого сидения.

Недавно в Смольном заявили, что в Петербурге до конца года запустят 45 зарядных станций для электрокаров. Одна из них уже появилась на Малом проспекте Васильевского острова.